В Челябинске окажут помощь женщине, которую держали в плену 14 лет

2:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Соответствующие органы окажут всю необходимую поддержку женщине, которая в течение 14 лет находилась в заключении в частном жилом доме в Челябинске. Ей удалось освободиться только после того, как человек, подозреваемый в ее похищении, был госпитализирован в психиатрическую больницу.

Фото: tass .ru

Губернатор Алексей Текслер был немедленно проинформирован о сложившейся ситуации, и соответствующим ведомствам были даны указания оказать всестороннюю помощь пострадавшему. Инцидент считается тяжким преступлением, и ожидается, что следственные органы будут выполнять свои обязанности с предельным усердием, гарантируя, что преступник будет привлечен к ответственности.

По состоянию на 31 июля в отношении местного жителя Челябинска возбуждено два уголовных дела. Один — за похищение человека (по части 2 статьи 126 "б" Уголовного кодекса Российской Федерации), а другой — за убийство (по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По версии следствия, осенью 2009 года мужчина заманил местную жительницу в частный дом под предлогом того, чтобы выпить. Он держал ее там до недавнего времени, пока его психическое здоровье не ухудшилось, что привело к его госпитализации. Это дало женщине возможность сбежать из плена. В ходе расследования была установлена причастность подозреваемого к убийству другого местного жителя в 2011 году. После совершения убийства подозреваемый расчленил тело жертвы и закопал останки в подвале дома.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением сотрудников правоохранительных органов в медицинском учреждении. Следователи Следственного комитета России активно проводят различные следственные действия по сбору и закреплению доказательств по этому делу.

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