Власти выплатили почти все компенсации после взрыва газа в Новосибирске

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На оперативном совещании в Новосибирске было объявлено, что компенсации за квартиры после взрыва дома №39 на улице Линейная уже выплачены по 53 квартирам, сообщает atas.info.

Но еще остаются несколько квартир, по которым компенсации не были выплачены из-за вопросов, связанных с наследством, рассказал мэр Анатолий Локоть.

"Осталось пять квартир, где, к сожалению, погибли собственники, и компенсации для их родственников еще не выплачены из-за оформления наследства. Можно считать, что проблему с этим домом на улице Линейная мы успешно решили", — подчеркнул мэр.

Относительно дальнейшей судьбы здания, мэр сообщил, что работы по сносу дома почти завершены, и планируется окончание этих работ в середине августа.

Взрыв газа в доме на Линейной, 39 произошел утром 9 февраля. За день до ЧП по квартирам ходили лжегазовщики и меняли оборудование.