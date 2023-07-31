Власти выплатили почти все компенсации после взрыва газа в Новосибирске

На оперативном совещании в Новосибирске было объявлено, что компенсации за квартиры после взрыва дома №39 на улице Линейная уже выплачены по 53 квартирам, сообщает atas.info.
Но еще остаются несколько квартир, по которым компенсации не были выплачены из-за вопросов, связанных с наследством, рассказал мэр Анатолий Локоть.
"Осталось пять квартир, где, к сожалению, погибли собственники, и компенсации для их родственников еще не выплачены из-за оформления наследства. Можно считать, что проблему с этим домом на улице Линейная мы успешно решили", — подчеркнул мэр.
Относительно дальнейшей судьбы здания, мэр сообщил, что работы по сносу дома почти завершены, и планируется окончание этих работ в середине августа.
Взрыв газа в доме на Линейной, 39 произошел утром 9 февраля. За день до ЧП по квартирам ходили лжегазовщики и меняли оборудование.
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