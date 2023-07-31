МК: односельчане челябинского маньяка рассказали о страхе от его дома

Жители Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал в сексуальном рабстве похищенную им девушку, даже не подозревали, какие жуткие дела творятся рядом с ними. Об этом пишет "МК".

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

В местном паблике один из односельчан рассказал, что мать Владимира Ческидова Валентина — с виду добрейшей души человек. Она всегда уходила из дома в хорошем настроении рано утром и поздно возвращалась. Её сыну 51 год, в 1989 году он был судим за разбой.

Сейчас жители посёлка убеждены, что мать всё знала о происходящем, но покрывала Владимира.

Также, по словам односельчан, никто из них практически никогда не видел похитителя, а многие были уверены, что женщина живёт одна.

Жительница Смолино в беседе с корреспондентом издания отметила, что дом у Ческидовых был очень мрачный. Там никогда не было света, а окна были занавешены какими-то тряпками, от чего становилось жутко.

"Проходишь мимо этого дома, и дрожь берёт. Я даже шутила, говорила их соседке: "У вас там, наверное, какой-то маньяк скрывается", — заявила собеседница издания.

Ранее во дворе дома в Смолино были найдены человеческие останки, и сейчас Ческидова подозревают в убийстве нескольких женщин. Он находится под надзором в психиатрической лечебнице. Возбуждены уголовные дела.

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Подробности о смолинском маньяке