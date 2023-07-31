Сбежавшая из плена длиной 14 лет россиянка, рассказала, что её похититель убил другую пленницу

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девушка, которая 14 лет находилась в плену у маньяка в Челябинской области и смогла сбежать, рассказала следователям, что её похититель убил другую пленницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: pixabay.com

По словам Екатерины, Владимир однажды познакомил её с другой девушкой, которую представил как свою "жену". Но позже признался, что солгал.

У Владимира и этой девушки однажды произошёл конфликт из-за того, что она пыталась позвать на помощь. В ходе ссоры мужчина ударил её несколько раз ножом. Затем расчленил и закопал останки на участке.

Саму Екатерину, маньяк держал в комнате почти всё время, часто бил, а когда куда-то уходил, связывал, пристёгивал к балке и заклеивал рот скотчем. Выпускал он пленницу только для работы по дому.

Последнее время Владимир сильно пил, часто угрожал убийством не только Кате, но и своей матери. В какой-то момент нервы женщины не выдержали: она решила вызвать сыну скорую психиатрическую помощь, а самой Кате посоветовала бежать, потому что другого шанса не будет. Сейчас девушка на свободе, она даёт показания на Владимира.

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