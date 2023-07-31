В районе села Чемал на Алтае произошло столкновение микроавтобуса с ассенизаторской машиной, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным ведомства, в результате ДТП один человек погиб, ещё семеро получили травмы. Отмечается, что автобусе находились туристы.
Как пояснили в МВД, мужчина, который был за рулём Hino Ranger, выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Mercedes-Benz.
Авария унесла жизнь женщины-туристки. В общей сложности автобус перевозил 20 пассажиров, в том числе двух несовершеннолетних.
Пострадавших доставили в местные медучреждения. Им также была предложена психологическая помощь.
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