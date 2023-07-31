Один человек погиб, ещё семеро пострадали в ДТП у села Чемал на Алтае

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе села Чемал на Алтае произошло столкновение микроавтобуса с ассенизаторской машиной, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото: turismotamaulipas.

По данным ведомства, в результате ДТП один человек погиб, ещё семеро получили травмы. Отмечается, что автобусе находились туристы.

Как пояснили в МВД, мужчина, который был за рулём Hino Ranger, выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Mercedes-Benz.

Авария унесла жизнь женщины-туристки. В общей сложности автобус перевозил 20 пассажиров, в том числе двух несовершеннолетних.

Пострадавших доставили в местные медучреждения. Им также была предложена психологическая помощь.