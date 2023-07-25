В результате опрокидывания грузовика с туристами на трассе до Каракольских озёр в Алтае погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по республике.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "ГАЗ-66" не справился с управлением и допустил опрокидывание, что привело к печальным последствиям.
В кузове транспортного средства находились 15 человек, пострадали четверо из них, в том числе и водитель. Также один из пассажиров скончался. По данному факту сотрудники следственных органов инициировали проверку.
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