В Алтае опрокинулся грузовик с туристами: один человек погиб

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате опрокидывания грузовика с туристами на трассе до Каракольских озёр в Алтае погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Фото: iz.ru

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "ГАЗ-66" не справился с управлением и допустил опрокидывание, что привело к печальным последствиям.

В кузове транспортного средства находились 15 человек, пострадали четверо из них, в том числе и водитель. Также один из пассажиров скончался. По данному факту сотрудники следственных органов инициировали проверку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.