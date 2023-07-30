В Кемерово пациента избила бригада скорой помощи

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники частной скорой помощи избили в Кемерово пациента, к которому приехали на вызов. Об этом сообщают в группе "Инцидент Кузбасс" во "ВКонтакте".

Фото: https://tomiks33.ru

Мужчина лежал на земле, а сотрудники "скорой" обливали его водой и били по лицу. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. О причине конфликта пока ничего не известно.

Инцидент прокомментировали в Минздраве региона, заявив, что попавшая на видео бригада, работает не в государственной больнице, а в ООО "Скорая помощь". Это частная организация, не являющаяся подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса.

При этом в министерстве всё равно попросили извинения за коллег. По факту происшествия проводится проверка, от работы сотрудники уже отстранены.

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"Вести. Здоровье". Частная скорая помощь