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Волынец: задушившая детей в Екатеринбурге женщина могла иметь психическое заболевание

Общество

В Екатеринбурге женщина задушила троих своих детей с помощью электрического провода, написав в записке, что "спасала их от страшного будущего". Трагедию прокомментировала Pravda.Ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Волынец: задушившая детей в Екатеринбурге женщина могла иметь психическое заболевание

Она отметила, что человек в адекватном состоянии вряд ли мог совершить подобное.

"И мы не можем сказать о том, что плохо работают опека или полиция. Потому что нет такого регламента, чтобы за наличие психического заболевания лишали родительских прав даже если оно установлено, даже если это уже известно", — заметила детский омбудсмен.

Она объяснила, что прав лишают только в случае, если родители не выполняют свои обязанности, либо представляют опасность для детей и окружающих.

Ощущение, что этих случаев стало намного больше создаётся также потому, что негативная информация, имеет обыкновение распространяться в десять раз быстрее, чем положительная, заметила собеседник издания.

"Здесь, скорее всего, у женщины либо шизофрения, либо какой-то другой диагноз. Сейчас, конечно, это будут устанавливать медики. Но, тем не менее, такое, к сожалению, бывает — и какое-то кратковременное расстройство, и системное расстройство", — заключила правозащитник.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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