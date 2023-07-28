МЧС Кабардино-Балкарии спасло двоих туристов

1:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате смелой горно-спасательной операции двое заблудившихся туристов были благополучно эвакуированы с перевала Цаннер в Кабардино-Балкарии.

Фото: Fotodom.ru

Туристы получили травмы, но было подтверждено, что они вне опасности. Кроме того, 29 июля в высокогорный базовый лагерь будут доставлены самолетом еще четыре человека из той же группы, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Срочный призыв о помощи на перевале Цаннер

В 14:25 МСК поступил сигнал бедствия, в котором сообщалось, что шести членам туристической группы, находящейся на высоте 3700 м в Черекском районе, требуется помощь. Среди группы двое туристов поскользнулись и получили травмы. К 19:10 МСК спасатели с помощью вертолета "HeliExpo" успешно эвакуировали пострадавших туристов с перевала в альпийский лагерь "Безенги". После этого пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи, и их жизни уже ничего не угрожало.

Продолжение спасательных работ

Спасатели наметили свои планы на 29 июля, намереваясь эвакуировать оставшихся туристов из группы, которые в настоящее время находятся на связи с сотрудниками МЧС. К счастью, непосредственной угрозы жизни этих туристов нет.

Силы, участвующие в спасательной операции

В поисково-спасательных работах задействован Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России, состоящий из четырех высококвалифицированных специалистов и одной единицы специализированной техники. Кроме того, к операции привлечен частный коммерческий вертолет.

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