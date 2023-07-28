Двое туристов сорвались со скалы в горах Кабардино-Балкарии на перевале Цаннер

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В горах Кабардино-Балкарии двое туристов сорвались со скалы на перевале Цаннер на высоте 3700 метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Фото: Splash/ All Over

Инцидент произошёл в пятницу, 28 июля, когда группа из шести туристов находилась на перевале Цаннер. Во время подъёма двое туристов сорвались вниз, получив при этом телесные повреждения.

После того, как пострадавшие обратились за помощью, на место происшествия направилась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели приняли решение эвакуировать пострадавших с помощью вертолёта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.