В Челябинске подросток сорвался на камни с шестиметровой скалы

В Челябинске на карьере Изумрудный подросток сорвался с шестиметровой скалы. Об этом пишет kursdela.biz со ссылкой на представителей регионального поисково-спасательного отряда.

По информации издания, подросток упал с большой высоты на камни в четверг, 14 июля. Отмечается, что мальчик решил забраться на склон карьера, однако в какой-то момент не смог закрепиться и сорвался вниз.

Очевидцы вызвали спасателей на место ЧП. Школьник получил открытую травму головы и перелом ноги.

Вскоре за пострадавшим приехала машина скорой помощи, спасатели помогли транспортировать подростка к автомобилю. Мальчик остаётся в медучреждении, подробной информации о его состоянии пока нет.

Ранее сообщалось, что в Химках у 13-летнего подростка прямо в руках взорвалась электронная сигарета. Ребёнок повредил пальцы и зубы. Кроме того, осколки вейпа попали в грудь.