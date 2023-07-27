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Москву накроет сильный дождь с грозой в ночь на 28 июля

1:42
Происшествия

Московское метеорологическое управление выпустило предупреждение о сильном ветре и грозе, которые ожидаются в городе в ночь на 28 июля. Сообщение об этом поступило через официальный Telegram-канал городской администрации.

Москву накроет сильный дождь с грозой в ночь на 28 июля
Фото: nn.ru

Прогноз погоды на 28 июля в Москве

По прогнозу метеорологов, сегодня после 22:00 и до 09:00 28 июля в столице ожидается сильный дождь, сопровождаемый грозой и сильным ветром порывами до 15 м/с. Неблагоприятные погодные условия, скорее всего, сохранятся в течение всего дня завтра, 28 июля. Согласно прогнозу, в городе местами пройдут сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 17 м/с.

Меры безопасности для жителей Москвы

В связи с приближением неблагоприятных погодных условий жителям Москвы рекомендуется соблюдать меры предосторожности при выходе на улицу. Власти призывают граждан быть осторожными и не укрываться под деревьями во время грозы. Кроме того, необходимо воздержаться от парковки автомобилей вблизи деревьев, чтобы избежать возможных повреждений от падающих веток и обломков.

Поскольку погодные условия могут представлять угрозу для безопасности, рекомендуется следить за дальнейшими метеорологическими сводками и рекомендациями местных властей. В таких неблагоприятных погодных условиях крайне важно обеспечить личную безопасность и подготовленность.

Ранее москвичей предупредили о сильной непогоде в конце недели.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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