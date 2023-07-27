Москвичей предупредили о сильной непогоде в конце недели

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно недавнему сообщению заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в пятницу, 28 июля, и в субботу, 29 июля, в Москве ожидаются сильные дожди с грозами. Ожидается, что в результате этих погодных условий выпадет около 50-70% месячной нормы осадков.

Фото: ya.ru

В целях обеспечения безопасности граждан Бирюков призывает жителей Москвы не укрываться под деревьями во время непогоды и не парковать свои автомобили в непосредственной близости от деревьев. Кроме того, он сообщил, что пожарные и спасатели будут активно информировать посетителей парков о приближающейся непогоде.

Важно отметить, что в этом месяце уже выпало значительное количество осадков. В среду, 26 июля, в Москве прошел рекордный ливень, в некоторых районах за короткий период выпало до 46 мм осадков. Это количество уже превысило 150-180% среднемесячной нормы осадков.

Дождь, который прошёл 26 июля 2023 года, превзошел рекорд, установленный 26 июля 1894 года, когда в городе выпало 42,5 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпало в Можайском районе.

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