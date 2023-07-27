В суши-баре Тамбова 17 человек отравились едой, среди них четыре ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил источник агентства, пострадавших может быть больше. Пока за помощью обратились 13 взрослых и четверо детей.
Дети были госпитализированы в областную больницу, им оказывается вся необходимая помощь. О тяжёлых последствиях пока не сообщается.
В Роспотребнадзоре возбудили административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром". В помещении были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
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