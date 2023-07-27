В тамбовском суши-баре отравились 17 человек

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В суши-баре Тамбова 17 человек отравились едой, среди них четыре ребёнка. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как отметил источник агентства, пострадавших может быть больше. Пока за помощью обратились 13 взрослых и четверо детей.

Дети были госпитализированы в областную больницу, им оказывается вся необходимая помощь. О тяжёлых последствиях пока не сообщается.

В Роспотребнадзоре возбудили административное производство в отношении владельца заведения "Суши Даром". В помещении были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

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