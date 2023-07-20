Гражданин Индии, прибывший в Тамбов, был госпитализирован с подозрением на заражение холерой. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.
В Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора провели исследования. В результате которых у пациента выявили холероподобный возбудитель.
Житель Индии получил лечение, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
В гостинице, где он проживал, проведены все необходимые мероприятия. Контактные лица были обследованы, инфекции у них не обнаружено.
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