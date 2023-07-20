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В Тамбове у гражданина Индии выявили холеру

0:38
Происшествия

Гражданин Индии, прибывший в Тамбов, был госпитализирован с подозрением на заражение холерой. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

В Тамбове у гражданина Индии выявили холеру
Фото: Википедия

В Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора провели исследования. В результате которых у пациента выявили холероподобный возбудитель.

Житель Индии получил лечение, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

В гостинице, где он проживал, проведены все необходимые мероприятия. Контактные лица были обследованы, инфекции у них не обнаружено.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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