В Тамбове у гражданина Индии выявили холеру

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Гражданин Индии, прибывший в Тамбов, был госпитализирован с подозрением на заражение холерой. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Фото: Википедия

В Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора провели исследования. В результате которых у пациента выявили холероподобный возбудитель.

Житель Индии получил лечение, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

В гостинице, где он проживал, проведены все необходимые мероприятия. Контактные лица были обследованы, инфекции у них не обнаружено.

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