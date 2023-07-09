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Терапевт Чернышова назвала три самые опасные инфекции, которые активируются летом

1:17
Здоровье

Во время летнего отдыха не стоит слишком расслабляться, поскольку летом резко увеличивается число отравлений и пищевых недугов. Какие ещё инфекции активизируются в жару, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

Терапевт Чернышова назвала три самые опасные инфекции, которые активируются летом
Фото: /Shutterstock/

Специалист отметила, что именно летом у пациентов чаще всего развивается дизентерия, которая протекает с интоксикацией и поражает толстый кишечник. Причиной вспышки этой инфекции является употребление немытых фруктов, овощей и грязной водопроводной воды.

Второй бич летнего сезона — сальмонеллёз, одной из форм которого является брюшной тиф, а путей заражения очень много, добавила доктор.

К частым летним инфекциям доктор отнесла также холеру. Симптомов у неё два: водянистый понос и рвота.

Лучший способ защититься от упомянутых болезней — гигиена, намекнула эксперт. Она призвала не покупать овощи и фрукты с рук на рынках и в местах, где товары хранятся без соблюдения санитарных норм.

Прекрасный источник для паразитов и инфекционных возбудителей — не обработанные термическим путём мясные изделия, заключила собеседник издания.

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Летние инфекции
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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