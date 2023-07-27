На пляже в Приморском крае женщина жестоко избила сразу двух оппонентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Драка произошла на пляже в бухте Шамора. Сначала две женщины начали громко выяснять отношения. Однако после очередной порции оскорблений дама в чёрном купальнике решила разобраться по-мужски.
Сначала женщина нанесла удары по сопернице, а затем принялась за её спутника. Она бросила мужчину через бедро и добила ногами.
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