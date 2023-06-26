Испанский курорт Майорка страдает от пьяных британцев: гадят в садах и бегают голыми

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители района Эль-Ареналь на популярном испанском курорте Майорка заявили, что самая неприятная нация в мире — это британцы. Каждое лето небольшой туристический городок превращается в "настоящий ад" из-за неадекватных путешественников. Об этом сообщает The Sun.

По словам местных жителей, туристы устраивают массовые драки, падают прямо на улицах, бегают голыми и даже гадят в садах испанцев. Кроме того, британцы не снимают номер в отеле, а спят на лавочках во дворах.

Президент Ассоциации жителей Льюкмайора (населённый пункт в Испании. — Прим. ред.) Дэвид Сервера пожаловался, что британцы всегда считались самыми проблемными туристами, в то время как немцы были более дисциплинированы.

"Но сейчас немцы, голландцы и даже испанцы копируют английских хулиганов, с каждым летом они всё больше и больше похожи", — отметил он.

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МАЙОРКА ОСТРОВ МЕЧТЫ