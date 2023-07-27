Житель посёлка в Приморском крае рассказал об обстановке после нападения тигра на собаку

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель посёлка Раздольное в Приморском крае рассказал о том, как живёт населённый пункт после того, как тигр загрыз здесь собаку на глазах у хозяина. Об этом сообщает Газета. Ru.

Фото: Pravda.Ru

По словам мужчины, обстановка спокойная, но оставить ситуацию "просто так" нельзя, так как в следующий раз тигр может напасть на человека.

"Обстановка спокойная, тигра более не замечали. Но слухи о происшествии ходят. Я думаю, что после появления тигра были звонки в соответствующие органы, поскольку просто так это оставлять нельзя. Вчера собака, а кто завтра — сами понимаете", — отметил местный житель.

Куда ушло животное никто не знает. Мужчина предполагает, что убивать его не будут: скорее всего усыпят и заберут.

Напомним, ранее в социальных сетях местные жители сообщили о том, что тигр напал на домашнюю собаку. На место происшествия выехали сотрудники охотнадзора. Население просят соблюдать бдительность и не выпускать домашних животных на улицу.

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