В Хабаровском крае отловили тигра, напавшего на инспектора охотнадзора

1:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одном из районов Хабаровского края специалистам удалось поймать амурского тигра, который ранее напал на инспектора по охране животного мира.

Фото: Pravda.Ru

"Усилиями сотрудников охотнадзора Хабаровского края в селе Маяк Нанайского района был пойман тигр. Именно этот тигр 12 июля нанёс телесные повреждения одному из инспекторов", — сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Инцидент произошел, когда хищник защищал свою добычу. В тот день тигр унес собаку из деревни, а инспектор пошел по его следу в лес.

В результате встречи с животным инспектор получил травмы средней тяжести, но уже выписан из больницы. Губернатор Дегтярев уточнил, что пойманный тигр — взрослый самец, о чем свидетельствуют его изношенные зубы и обломанные клыки.

В настоящее время животное перевозится в центр реабилитации диких животных в поселке Кутузовка, носящий имя Лазо. Ветеринары осмотрят тигра и дадут свою оценку. Дальнейшая судьба тигра будет определена Росприроднадзором.

В Хабаровском крае в этом году увеличилось количество инцидентов с исчезающими хищниками. Одной из основных причин такого роста является сокращение из-за африканской чумы свиней популяции кабана, являющегося традиционной добычей тигра. Для решения этой ситуации в регионе принято постановление о запрете охоты на этот вид копытных животных сроком на три года.

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