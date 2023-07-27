На Алтае упал вертолет МИ-8, на его борту находились 3 члена экипажа и 12 пассажиров. По данным экстренных служб шесть человек погибли и семь пострадали.
Причиной трагедии могут быть электрические провода, которые вертолет зацепил при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.
Сообщается, что на месте работают пожарно-спасательные службы.
По данным местных СМИ, рядом с местом крушения находится туристическая база, где отдыхающие собираются для подъема на гору Белуха.
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