В Алтайском крае упал вертолет МИ-8, шесть человек погибли

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Алтае упал вертолет МИ-8, на его борту находились 3 члена экипажа и 12 пассажиров. По данным экстренных служб шесть человек погибли и семь пострадали.

Фото: Вадим Савицкий

Причиной трагедии могут быть электрические провода, которые вертолет зацепил при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района.

Сообщается, что на месте работают пожарно-спасательные службы.

По данным местных СМИ, рядом с местом крушения находится туристическая база, где отдыхающие собираются для подъема на гору Белуха.

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