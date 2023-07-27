РИАН: лучших следователей отправили под Пермь после смерти 15-летней школьницы

1:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уголовное дело о резонансном убийстве 15-летней школьницы под Пермью передали сотрудникам центрального аппарата Следственного комитета после появления новых деталей, сообщает автор РИА Новости Виктор Званцев.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Он напомнил, что инцидент произошёл в посёлке Октябрьский. Девочку с многочисленными ожогами 9 июля обнаружили на железнодорожных путях. Врачи диагностировали, что у пациентки поражено 80% кожи. Из районной больницы школьницу на вертолёте доставили в Пермскую клинику им. Гринберга, где вскоре она скончалась.

Следственный комитет РФ завёл дело по статье "Покушение на убийство". По данным ведомства, к происшествию имел отношение 16-летний знакомый девочки, с которым она поссорилась. В региональном Следкоме считают, что подросток облил подругу горючей жидкостью, а затем поджёг и оставил на ж/д путях. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Как пишет РИАН, на поведение мальчика раньше в районе никто не жаловался, его семья всегда считалась благополучной.

Отмечается, что, находясь в сознании, пострадавшая, помимо имени своего знакомого, назвала имена ещё двух человек, причастных к инциденту.

Отец школьницы рассказал агентству, что эти люди до сих пор не задержаны. Некоторые источники утверждают, что 15-летняя девочка была изнасилована перед тем, как её подожгли, сказано в материале.

Жители Пермской области обратились в федеральный СК с требованием расследовать убийство. Председатель ведомства Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат. Лучшие специалисты СК РФ направлены под Пермь, чтобы установить все подробности резонансного дела.

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