Одноклассницы девочки, которую подожгли в Перми, назвали возможные причины трагедии

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Одноклассницы 15-летней школьницы, которую подожгли в Пермском крае, назвали возможные причины трагедии.

Фото: politeka.net

По их словам, парень, подозреваемый в совершении преступления, никогда раньше не проявлял агрессию в обществе. Девочки были шокированы, узнав о том, что его обвиняют в издевательствах и поджоге, передаёт Телеканал "360".

Как полагают школьницы, трагедия могла произойти из-за употребления спиртных напитков.

"Может, какой-нибудь любовный треугольный был, да и всё", — добавили подростки.

Ранее в Пермском крае на железнодорожных путях обнаружили 15-летнюю девочку. По предварительным данным, несовершеннолетнюю изнасиловали, а затем попытались поджечь для сокрытия следов преступления. Школьница впала в кому после случившегося, 85% тела девочки покрыто ожогами.

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