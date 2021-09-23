В Перми нашли мёртвым руководителя управления СК по региону

В четверг, 23 сентября, руководитель управления пермского Следственного комитета России Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело обнаружили дома.

Полковник юстиции Сергей Сарапульцев управлял Следственным комитетом по Пермскому краю с 2018 года. Пока у СМИ нет подробностей произошедшего. Официальные представители правоохранительных органов не дают комментарии.

"Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев", — сообщил инсайдер журналистам ТАСС.

Пока неизвестно, связан ли поступок полковника с трагедией 20 сентября, когда "пермский стрелок" убил шесть человек, а покалечил более 40.

Ранее URA.RU сообщило, что глава СК России Александр Бастрыкин назначил управлению пермского СК служебную проверку. Причиной послужило недостаточное внимание к теме обманутых участников долевого строительства. Разбирательство также назначили в отношении следователей из следующих регионов:

Новосибирская область,

Красноярский край,

Республика Хакасия.

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