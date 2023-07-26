Лесной пожар в Турции не могут потушить уже двое суток

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В живописном турецком курортном городке Кемер, расположенном на берегу Средиземного моря, бушующий лесной пожар уже 48 часов не дает покоя пожарным. Несмотря на все усилия, палящая погода, порывистый ветер и сложный рельеф местности не позволили им потушить пожар, сообщает ТАСС.

Фото: vsluh.ru

Эскалация борьбы с лесным пожаром

Как только солнце опустилось за горизонт, неустанные усилия по борьбе с огнем не прекращаются. Огонь уже охватил 200 гектаров леса. Непростые условия потребовали привлечения не только наземных сил, но и авиации, состоящей из 10 самолетов и 27 вертолетов. Эти воздушные средства оказались незаменимыми, особенно в ночное время, так как они оснащены современными системами ночного видения, позволяющими бороться с адом даже в темноте.

Трудности на фоне ярости природы

Непрекращающийся пожар создает огромные трудности для пожарных команд. Резкое повышение температуры, достигающей в различных регионах Турции, в том числе и на юге, 35-40 градусов по Цельсию, усугубляет ситуацию. Палящий зной еще больше усложняет и без того непростую задачу по локализации пожара. Кроме того, сильные и переменчивые ветры, пронизывающие местность, еще больше осложняют борьбу с огнем.

Ранее стало известно о том, что пожары в Турции повернули к отелям.

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Турции полыхают пожары, огонь подобрался к отелям