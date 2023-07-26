Из-за вспышки птичьего гриппа в Вологодской области 30 деревень закрыли на карантин

В связи с недавней вспышкой птичьего гриппа более чем в 30 населенных пунктах России введены карантинные меры. Эту информацию подтвердил первый заместитель главы администрации Череповецкого района Вологодской области Антон Акулинин, сообщает РИА "Новости".
Под действие карантина попали все населенные пункты в радиусе 10 км от эпицентра инфекции, всего 36 деревень. Кроме того, районные власти организовали три контрольных пункта для тщательного мониторинга ситуации.
В период карантина жителям пострадавших деревень запрещено выпускать домашних птиц на улицу. Для дальнейшего сдерживания распространения птичьего гриппа настоятельно рекомендуется проводить вакцинацию, а также внимательно следить за состоянием здоровья людей и птиц.
Впервые вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована на птицефабрике в Череповецком районе Вологодской области. В качестве профилактической меры на птицефабрике проводится выбраковка всех птиц, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.
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