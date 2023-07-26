В Якутии возбудили уголовное дело об истязании детей с инвалидностью в интернате

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На днях Следственный комитет РФ возбудил в Якутии уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Эта тревожная информация появилась в Telegram-канале Следственного комитета.

Фото: www.farre. es/ca/noticies-accessibilitat/prestacio-d-atencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat

В следственные органы Российской Федерации поступило тревожное сообщение из Якутска о жестоком обращении с детьми-инвалидами в одной из местных школ-интернатов. В сообщении говорится о систематическом физическом насилии, оскорблениях и унижениях, которым подвергались эти уязвимые дети. Такие чудовищные действия являются прямым нарушением их прав и вызывают серьезную обеспокоенность.

В связи с этим тревожным сообщением Следственный комитет Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело. Дело возбуждено по статье 117, часть 2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей применение пыток.

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