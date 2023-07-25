83-летний Николай Каск, известный физик, профессор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, пропал после прогулки в лесу в Тверской области.
Как сообщает MK. RU, пожилой человек пропал ещё 6 июля. Летом Каск жил на семейной даче, расположенной в деревне Ширково.
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