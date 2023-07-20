Сестра погибшей от молнии жительницы Томской области: "Удар был в голову и прошёл через сердце"

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Томской области после удара молнии скончалась 17-летняя Анастасия Сергеева. Двоюродная сестра девушки Руфа Козураева рассказала о деталях случившегося.

Фото: https://oir.mobi/

По её словам, в социальных сетях появилось много домыслов по поводу трагедии. Так, пользователи стали писать, что молния якобы попала в Анастасию из-за телефона.

"Мобильник находился в машине, она стояла без него", — сказала Козураева в интервью изданию Комсомольская правда — Томск.

Она добавила, что в роковой день Анастасия вместе с молодым человеком и общим другом ехали домой с рыбалки, однако их автомобиль забуксовал. Пока машину вытаскивали из ямы, девушка стояла на улице. В какой-то момент появилась вспышка, после чего несовершеннолетняя упала на землю.

Как пояснила Козураева, её сестру оперативно доставили в медучреждение, но врачи ничем не смогли помочь.

"Удар был в голову и прошёл через сердце", — отметила Руфа.

Сестра погибшей уточнила, что эту информацию семье передал следователь. По словам Козураевой, родители и молодой человек Анастасии долго не могли прийти в себя после внезапной трагедии. Она также подчеркнула, что девочка занималась спортом и была абсолютно здоровой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.