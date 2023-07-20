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Сестра погибшей от молнии жительницы Томской области: "Удар был в голову и прошёл через сердце"

1:23
Происшествия

В Томской области после удара молнии скончалась 17-летняя Анастасия Сергеева. Двоюродная сестра девушки Руфа Козураева рассказала о деталях случившегося.

Сестра погибшей от молнии жительницы Томской области: "Удар был в голову и прошёл через сердце"
Фото: https://oir.mobi/

По её словам, в социальных сетях появилось много домыслов по поводу трагедии. Так, пользователи стали писать, что молния якобы попала в Анастасию из-за телефона.

"Мобильник находился в машине, она стояла без него", — сказала Козураева в интервью изданию Комсомольская правда — Томск.

Она добавила, что в роковой день Анастасия вместе с молодым человеком и общим другом ехали домой с рыбалки, однако их автомобиль забуксовал. Пока машину вытаскивали из ямы, девушка стояла на улице. В какой-то момент появилась вспышка, после чего несовершеннолетняя упала на землю.

Как пояснила Козураева, её сестру оперативно доставили в медучреждение, но врачи ничем не смогли помочь.

"Удар был в голову и прошёл через сердце", — отметила Руфа.

Сестра погибшей уточнила, что эту информацию семье передал следователь. По словам Козураевой, родители и молодой человек Анастасии долго не могли прийти в себя после внезапной трагедии. Она также подчеркнула, что девочка занималась спортом и была абсолютно здоровой.

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Молнии: ШОКИРУЮЩИЕ факты о которых вы не знали
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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