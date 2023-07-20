В Томской области после удара молнии скончалась 17-летняя Анастасия Сергеева. Двоюродная сестра девушки Руфа Козураева рассказала о деталях случившегося.
По её словам, в социальных сетях появилось много домыслов по поводу трагедии. Так, пользователи стали писать, что молния якобы попала в Анастасию из-за телефона.
"Мобильник находился в машине, она стояла без него", — сказала Козураева в интервью изданию Комсомольская правда — Томск.
Она добавила, что в роковой день Анастасия вместе с молодым человеком и общим другом ехали домой с рыбалки, однако их автомобиль забуксовал. Пока машину вытаскивали из ямы, девушка стояла на улице. В какой-то момент появилась вспышка, после чего несовершеннолетняя упала на землю.
Как пояснила Козураева, её сестру оперативно доставили в медучреждение, но врачи ничем не смогли помочь.
"Удар был в голову и прошёл через сердце", — отметила Руфа.
Сестра погибшей уточнила, что эту информацию семье передал следователь. По словам Козураевой, родители и молодой человек Анастасии долго не могли прийти в себя после внезапной трагедии. Она также подчеркнула, что девочка занималась спортом и была абсолютно здоровой.
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