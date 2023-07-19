Жительница Башкирии пожаловалась на трёхчасовую химиотерапию в коридоре онкодиспансера

Жительнице Башкирии пришлось перенести трёхчасовую процедуру химиотерапии в коридоре онкологического диспансера. Об этом пациентка сообщила в своей жалобе, адресованной руководителю республики.

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Она также отметила, что в медицинском учреждении наблюдается нехватка мест для больных. По словам официального представителя Минздрава Башкирии Тагира Гизатуллина, в ближайшее время проблемные вопросы планируется проработать с руководством онкодиспансера, передаёт mkset.ru.

"Палат нет, на данный момент поставили химию, получаю я её в коридоре. Как такое возможно?" — сказано в жалобе.

Ранее врач Андрей Воробьёв заявил, что рак очень сложно самостоятельно определить на ранней стадии заболевания. При этом он подчеркнул: головные боли и кашель, появляющиеся по утрам, могут свидетельствовать о развитии онкологии.