Онколог Воробьёв назвал головные боли по утрам признаком опухоли мозга

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Андрей Воробьёв объяснил, почему рак трудно выявить на ранних стадиях. Часто онкологические заболевания начинаются с симптомов, которые не вызывают серьёзного дискомфорта и могут быть восприняты как незначительные недомогания.

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Однако есть некоторые признаки, регулярно проявляющиеся утром, которые указывают на серьёзные проблемы со здоровьем, сообщает MedikForum. Среди таких симптомов врач упомянул головные боли и кашель.

"Головные боли и кашель, которые усиливаются утром, могут быть тревожными сигналами, которые не следует игнорировать", — отметил Воробьёв.

Во время ночного сна накапливается спинномозговая жидкость из-за блокировки естественного кровообращения опухолью. К вечеру головная боль может снижаться.

Также симптомами развития опухоли мозга могут быть судороги, плохое самочувствие, тошнота, сонливость, потеря памяти, онемение и слабость одной стороны тела, нарушения речи и ухудшение зрения.

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Что такое опухоль головного мозга и какие первые симптомы рака мозга и признаки опухоли мозга?