MF: онколог Воробьёв перечислил гражданам в РФ симптомы рака кишечника

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Андрей Воробьёв предупредил россиян о двух ранних признаках рака кишечника. Данное заболевание занимает четвёртое место по распространённости среди всех видов онкологии. Раннее обнаружение этого рака является ключом к успешному лечению и продлению жизни.

Фото: https://diengiaixanh.com/

У пациентов с данным заболеванием наблюдаются "необъяснимые изменения в привычках кишечника" (например, частые запоры или дефекации). Первым признаком рака является наличие крови в кале, а вторым — ощущение "комка" в животе, пишет MedikForum (MF).

Кроме того, следует обратить внимание на неожиданные потери веса и аппетита, анемию и изменение привычек опорожнения кишечника.

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Симптомы рака кишечника