В Казани задержали мужчину, который собирался поджечь технику на танковом полигоне

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории Казани задержан 30-летний местный житель, который хотел поджечь военную технику на полигоне высшего танкового командного училища.

Фото: Пресс-служба ФСБ

Как отмечает inkazan.ru, мужчина принёс 17 бутылок с керосином к полигону, однако его вовремя остановили оперативники.

Отмечается, что полицейские осмотрели дом злоумышленника и нашли там системы сброса для беспилотника, а также аккумуляторы. На казанца завели уголовное дело. Установлено, что подозреваемый входил в состав террористической организации.

Эту информацию подтверждают сотрудники ФСБ РФ по Республике Татарстан.