На территории Казани задержан 30-летний местный житель, который хотел поджечь военную технику на полигоне высшего танкового командного училища.
Как отмечает inkazan.ru, мужчина принёс 17 бутылок с керосином к полигону, однако его вовремя остановили оперативники.
Отмечается, что полицейские осмотрели дом злоумышленника и нашли там системы сброса для беспилотника, а также аккумуляторы. На казанца завели уголовное дело. Установлено, что подозреваемый входил в состав террористической организации.
Эту информацию подтверждают сотрудники ФСБ РФ по Республике Татарстан.
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