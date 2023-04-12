Громкие звуки, напугавшие жителей Ставрополя, связаны с работой военных на полигоне

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Депутат Ставропольской городской Думы Александр Куриленко раскрыл причину громких звуков, которые напугали жителей города.

По его словам, хлопки связаны с работой российских военнослужащих на полигонах, передаёт newstracker.ru. Он призвал горожан прекратить панику и сохранять спокойствие.

"В границах Ставрополя находятся полигоны, обычная работа военных", — подчеркнул Куриленко.

В социальных сетях местные жители рассказали, что в их квартирах начали вибрировать окна. Как пояснил один из комментаторов, "жёсткие хлопки" слышны в центральной части Ставрополя. Владельцы домашних животных пожаловались, что питомцы извелись из-за громких звуков.

Ранее сообщалось, что самолёт, который перешёл на сверхзвуковую скорость, напугал жителей Ростовской области.