Депутат Ставропольской городской Думы Александр Куриленко раскрыл причину громких звуков, которые напугали жителей города.
По его словам, хлопки связаны с работой российских военнослужащих на полигонах, передаёт newstracker.ru. Он призвал горожан прекратить панику и сохранять спокойствие.
"В границах Ставрополя находятся полигоны, обычная работа военных", — подчеркнул Куриленко.
В социальных сетях местные жители рассказали, что в их квартирах начали вибрировать окна. Как пояснил один из комментаторов, "жёсткие хлопки" слышны в центральной части Ставрополя. Владельцы домашних животных пожаловались, что питомцы извелись из-за громких звуков.
Ранее сообщалось, что самолёт, который перешёл на сверхзвуковую скорость, напугал жителей Ростовской области.
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