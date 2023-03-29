Власти Ростовской области дали объяснение громким звукам, напугавшим местных жителей

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Напугавший жителей Ростова-на-Дону громкий звук возник, когда летящий над городом самолёт перешёл на сверхзвуковую скорость. Такой информацией поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По громкому хлопку на Западном. Работает наша авиация. Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта", — написал Голубев в Telegram-канале.

Глава региона попросил всех сохранять спокойствие, заверив, что никаких причин для этого нет.

Глава администрации города Алексей Логвиненко, в свою очередь, сообщил в разговоре с РИА Новости, что в Ростове-на-Дону нет никаких разрушений или ЧП.

Ранее местные паблики сообщили о громких звуках, раздавшихся в западной части Ростова-на-Дону, которые не на шутку обеспокоили горожан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сложный «трюк» боевых самолетов. Военное обозрение