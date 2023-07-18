В Польше самолёт для парашютистов Cessna упал на ангар с людьми

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Польше в 40 километрах от Варшавы легкомоторный самолёт, который поднимал в воздух парашютистов, врезался в ангар с людьми. Согласно информации, пять человек погибли.

Фото: Fotodom.ru (Загружать ЭТУ картинку, а не дубляж)

В ангаре люди прятались от разбушевавшейся непогоды, самолёт шёл на посадку.

Понятно, что каждый, кто знает о приближении бури, будет искать укрытие в безопасном месте. К сожалению, этот ангар не оказался таким местом", — сообщила представитель польской пожарной охраны Моника Новаковская-Брында журналистам.

По версии спасательных служб, причиной для трагедии могли послужить плохие метеоусловия. Пять человек оказались ранены, ещё пятеро, включая пилота, погибли.

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