В Польше в 40 километрах от Варшавы легкомоторный самолёт, который поднимал в воздух парашютистов, врезался в ангар с людьми. Согласно информации, пять человек погибли.
В ангаре люди прятались от разбушевавшейся непогоды, самолёт шёл на посадку.
Понятно, что каждый, кто знает о приближении бури, будет искать укрытие в безопасном месте. К сожалению, этот ангар не оказался таким местом", — сообщила представитель польской пожарной охраны Моника Новаковская-Брында журналистам.
По версии спасательных служб, причиной для трагедии могли послужить плохие метеоусловия. Пять человек оказались ранены, ещё пятеро, включая пилота, погибли.
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