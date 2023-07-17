Одноклассники жестоко избили подростка в Сибири: "Прикрылись родителями"

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В конце июня на берегу реки Иня возле деревни Плотниково Новосибирской области рыбак увидел едва живого парня. Юноша был весь в крови и без сознания. Мужчина сразу вызвал скорую, после чего врачи диагностировали ушибы, десятки резаных ран, в том числе на голове.

Фото: ya.ru

Выяснилось, что на 15-летнего Андрея (имя изменено. — Прим. ред.) напали его хорошие знакомые. Подростки заманили его в кусты, брызнули в лицо перцовым баллончиком, жестоко избили камнями и нанесли десятки ножевых ранений.

"Они дружили: почти всё свободное время проводили вместе. Насколько мне известно, недавно Денис (один из нападавших. — Прим. ред.) занял у Андрея несколько тысяч рублей. А когда тот стал напоминать про долг, пригласил на разговор. Там всё и случилось. Такое ощущение, что парня вообще хотели убить", — рассказал ученик местной школы в беседе с РИА Новости.

Районный суд отправил Дениса на два месяца в СИЗО, а его приятеля Ивана — под домашний арест. Местные жители были возмущены таким решением и заявили, что подростков "отмазали" родители.

"Его мать работает в том суде. А бабушка ранее возглавляла сельсовет. И хотя уже давно на пенсии, у неё много влиятельных знакомых. Не исключено, что они вмешались в ситуацию", — отметили жители села.

Если вину подростков докажут в суде, то им грозит до десяти лет лишения свободы.

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