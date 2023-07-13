Стримершу из Тюмени обвинили в противоправных действиях в отношении 12-летнего сына в ходе прямой видеотрансляции в соцсети. Следственный комитет сообщил, что оскорбления с угрозами в адрес собственного ребёнка 32-летняя обвиняемая высказывала неоднократно.
После обысков в доме стримерши следователи приступили к допросам её окружения и очевидцев. Двое детей тюменки — четырёх и 12 лет — находятся в настоящее время в социальном центре, пишет информационный портал vostokmedia. com.
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