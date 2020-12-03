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Световые столбы раскрасили небо над Тюменью

Россия » Урал » Тюмень

Редкое природное явление наблюдали жители Тюмени в первую ночь зимы: световые столбы окрашивали предрассветное небо в голубые и оранжевые тона.

Многочисленные вертикальные блестящие лучи оставались видимыми в небе вплоть до восхода солнца. Местные жители выходили на улицы, чтобы запечатлеть это красивое зрелище.

"Это зрелище похоже на инопланетное вторжение — как будто НЛО направил тягловые лучи на Тюмень, чтобы развернуть внеземные силы с космических кораблей на Землю", — писали пользователи соцсетей.

Однако, даже такие теории паники среди местных жителей не вызвали — подобные оптические эффекты нередки в северных широтах:

  • их можно наблюдать наступления сумерек и перед рассветом, когда Солнце находится вблизи или ниже горизонта при температуре ниже минус 20 градусов Цельсия и при высокой влажности воздуха;
  • эффект создается отражением света от мельчайших кристаллов льда, которые подвешены в атмосфере или образуют высотные облака.
Автор: Ольга Лебедева
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