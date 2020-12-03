Световые столбы раскрасили небо над Тюменью

Редкое природное явление наблюдали жители Тюмени в первую ночь зимы: световые столбы окрашивали предрассветное небо в голубые и оранжевые тона.

Многочисленные вертикальные блестящие лучи оставались видимыми в небе вплоть до восхода солнца. Местные жители выходили на улицы, чтобы запечатлеть это красивое зрелище.

"Это зрелище похоже на инопланетное вторжение — как будто НЛО направил тягловые лучи на Тюмень, чтобы развернуть внеземные силы с космических кораблей на Землю", — писали пользователи соцсетей.

Однако, даже такие теории паники среди местных жителей не вызвали — подобные оптические эффекты нередки в северных широтах: