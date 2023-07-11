Избитого сотрудниками ЧОП дрессировщика Корчагина врачи не смогли вывести из комы

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Известный цирковой дрессировщик, артист Большого Московского цирка Игорь Корчагин продолжает находиться в тяжёлом состоянии после избиения сотрудниками ЧОП в Перми.

Фото: pagina2.com.br

Накануне врачи сделали попытку вывести его из комы, для чего отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

"Была частичная реакция на слова, проявлялись рефлексы, но самостоятельно контролировать дыхание (сатурацию) он пока не может", — цитирует осведомлённый источник properm.ru.

Медики приняли решение вновь ввести Корчагина в медикаментозную кому, чтобы справиться с возникшими осложнениями.

Ранее сотрудники охранного агентства заявили о своей невиновности в травме артиста. По их словам, головой на кафель дрессировщика уронили его товарищи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Это должно быть наказано»: Запашные о нападении на артиста цирка в Перми.НОВОСТИ СОБЫТИЯ