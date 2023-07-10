Лесной пожар перешёл на границу Башкирии и Челябинской области

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Площадь пожара в районе Белорецка в Башкирии значительно увеличилась, и сейчас огонь приближается к селу. Эту информацию подтвердили в Главном управлении МЧС Башкирии.

Фото: vesti-ural.ru

На данный момент площадь пожара рядом с населенным пунктом Узян составляет 40 гектаров, что в два раза больше, чем вчера, и это повышает риск охвата огнем жилых домов, сообщает kursdela.biz.

Для тушения пожара уже задействовано 45 человек и 13 единиц техники, включая бульдозер и вертолет. За два дня пожарные провели операции из воздуха и успели сбросить 105 тонн воды, однако ситуация остается неблагоприятной. Аномальная жара также затрудняет работу пожарных.

Для предотвращения распространения лесных пожаров на поселок и защиты жилых домов в работу также вовлечены специалисты аэромобильной группировки Главного управления, которые насчитывают 33 человека и 5 единиц техники. Кроме того, в тушении пожара участвуют добровольцы.