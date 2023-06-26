Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону ликвидировали

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МЧС России удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, которое произошло на территории зоопарка Ростова-на-Дону. Напомним, площадь пожара доходила до 300 кв. м.

"19:50 — локализация, 20:01 — ликвидация открытого горения".

Ранее ведомство сообщило о начале эвакуации всех животных зоопарка: никто не пострадал и не погиб.

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