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В Чеченской Республике девочку насмерть загрыз домашний алабай

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Происшествия

В Чечне на девятилетнюю девочку напал домашний алабай, охранявший овец. Об этом пишет newstracker.ru, ссылаясь на представителей регионального Следкома.

В Чеченской Республике девочку насмерть загрыз домашний алабай
Фото: sledcom.ru

По информации издания, инцидент случился в станице Первомайской. Отмечается, что ребёнок получил серьёзные травмы и скончался до прихода взрослых на помощь. Как пояснили в СК РФ, алабай вёл себя агрессивно, поэтому его решили усыпить.

Оперативники организовали дополнительную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ алабай напал на детей, которые направлялись в школу. Двое несовершеннолетних поступили в медучреждение с укусами, им сделали прививки против бешенства.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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