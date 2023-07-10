В Чеченской Республике девочку насмерть загрыз домашний алабай

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чечне на девятилетнюю девочку напал домашний алабай, охранявший овец. Об этом пишет newstracker.ru, ссылаясь на представителей регионального Следкома.

Фото: sledcom.ru

По информации издания, инцидент случился в станице Первомайской. Отмечается, что ребёнок получил серьёзные травмы и скончался до прихода взрослых на помощь. Как пояснили в СК РФ, алабай вёл себя агрессивно, поэтому его решили усыпить.

Оперативники организовали дополнительную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ алабай напал на детей, которые направлялись в школу. Двое несовершеннолетних поступили в медучреждение с укусами, им сделали прививки против бешенства.