В Челябинской области зарегистрировали случай заражения сифилисом среди детей. По данным СМИ, инфицирован и один воспитатель.
О возможной вспышке сифилиса написали в 56orb.ru. Руководство детского сада призвало родителей проверить детей на наличие заболевания и дать несовершеннолетним антибиотики. Сейчас ребята проходят профилактическое лечение, добавили журналисты.
Как напомнили в СМИ, инфекция, о которой идёт речь, передаётся не только половым путём, но и контактно-бытовым.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.