В челябинском детском саду зафиксированы случаи заражения сифилисом

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области зарегистрировали случай заражения сифилисом среди детей. По данным СМИ, инфицирован и один воспитатель.

О возможной вспышке сифилиса написали в 56orb.ru. Руководство детского сада призвало родителей проверить детей на наличие заболевания и дать несовершеннолетним антибиотики. Сейчас ребята проходят профилактическое лечение, добавили журналисты.

Как напомнили в СМИ, инфекция, о которой идёт речь, передаётся не только половым путём, но и контактно-бытовым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сифилис - этиология, стадии, причины, симптомы, диагностика, лечение