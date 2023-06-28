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В челябинском детском саду зафиксированы случаи заражения сифилисом

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Происшествия

В Челябинской области зарегистрировали случай заражения сифилисом среди детей. По данным СМИ, инфицирован и один воспитатель.

О возможной вспышке сифилиса написали в 56orb.ru. Руководство детского сада призвало родителей проверить детей на наличие заболевания и дать несовершеннолетним антибиотики. Сейчас ребята проходят профилактическое лечение, добавили журналисты.

Как напомнили в СМИ, инфекция, о которой идёт речь, передаётся не только половым путём, но и контактно-бытовым.

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Сифилис - этиология, стадии, причины, симптомы, диагностика, лечение
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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