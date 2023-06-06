В Тюменской области сообщили, что восемь проживающих в регионе детей заражены опасными венерическими инфекциями.
По данным Роспотребнадзора, медики зафиксировали два случая заболевания сифилисом у школьников старше 14 лет. Гонококковую инфекцию специалисты обнаружили у пяти подростков от 15 до 17 лет, добавили в ведомстве.
"Выявлен один случай гонореи среди детей до 14 лет", — отметили представители Роспотребнадзора, слова которых приводит nashgorod.ru.
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