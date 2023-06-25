В Мурманске будет рассмотрено дело афериста, который обманул 15 таксистов на 350 тысяч рублей

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В суд Мурманска поступило дело, фигурантом которого стал 35-летний злоумышленник. Ему удалось обмануть 15 водителей такси, выманив у них 350 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось у "МВД Медиа".

В ведомстве сообщили, что аферист заказывал поездки на такси в разных российских городах через приложение.

"Затем обвиняемый звонил водителям и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, просил по пути следования к месту посадки купить набор продуктов и перевести разные суммы денег на его абонентский номер", — говорится в сообщении МВД.

Преступник обещал таксистам отдать потраченные деньги, когда они заберут его с указанного места начала поездки. Однако, приезжая на место и привозя продукты, водители осознавали, что их "развели".

Таким образом на афериста было написано несколько заявлений в полицию в разных городах. География обмана оказалась широкой: Мурманская область, Нижний Новгород, Воронеж, Томск, Омск, Хабаровск и Новосибирск. А задержали мужчину в Волгоградской области.

Задержанный признался, что ему рассказали о таком "разводе" таксистов в местах, где он отбывал заключение.

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