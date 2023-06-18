Почему у машин такси всегда «спущены» шины

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Время от времени что-то подобное действительно может произойти: во время доставки шина слегка сдувается, и водитель решает сэкономить время клиента, отложив хлопоты с насосом. Но должно ли это происходить каждый раз? Спущенные шины не только приводят к повышенному износу шин, но и приводят к более высокому расходу топлива. Все водители, независимо от их транспортных средств, всегда заправляются самостоятельно. После третьего подряд инцидента подобного рода мы решили узнать маленький секрет водителя. Потом мы от души посмеялись.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оказывается, каждый таксист каждый день проверяет давление в шинах. Во-первых, езда со спущенными шинами расходует дополнительный литр или более топлива, что составляет 4-5 литров, потраченных впустую за смену, что эквивалентно 200-250 рублям. Такая роскошь неприемлема в нынешние времена. Вторая причина заключается в том, что водителям придется платить за шину, поврежденную из-за повышенного износа. Как оказалось, цены на такие шины запредельные, а это значит, что нужно найти похожую по объявлениям, затем заменить ее и оплатить шиномонтаж. Гораздо проще провести быструю проверку автомобиля с помощью манометра перед началом смены, чем работать бесплатно. Так почему же тогда датчик указывает на неисправность? Повреждено ли само устройство? Нет, объяснение гораздо проще.

Водителям такси всегда необходимо использовать все пространство багажника, поэтому они заменяют запасное колесо ремкомплектом и устанавливают вместо него бензобак. Следовательно, пятый датчик полностью отсутствует, однако вся система сигнализирует о неисправности даже при надлежащем накачивании шин.

Поскольку мы уже обсуждаем газ, давайте проясним его экономические преимущества и последствия использования этого вида топлива в современных двигателях. Toyota Camry, которая перевозила нас, проехала 280 000 километров за два года под управлением одного водителя, добавив еще одну "изюминку" в репертуар тех, кто держит свои автомобили всего три года. Единственными значительными расходами, которые были понесены, был ремонт автоматической коробки передач.

По словам владельца, двигатель находится в отличном состоянии, без заметных признаков износа цилиндров или поршней. Экономия также была впечатляющей: использование газа позволило снизить ежемесячные расходы на 8 000-12 000 рублей. Это сокращение является существенным и полностью оправданным! Кстати, 2,4-литровый двигатель предпочтительнее для такси, поскольку 2-литровый силовой агрегат не может вместить четырех пассажиров и полностью загруженный багажник.

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