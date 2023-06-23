Жители Нижнего Тагила пожаловались на противозаконную вырубку двух сосен. Правоохранители завели уголовное дело.
По данным tagilcity.ru, злоумышленник срубал деревья в районе посёлка Антоновский. Лесничий подтвердил, что сосны в опасности, отметили в СМИ.
Как заявили журналисты, ущерб лесному фонду составил 27 тысяч рублей. Предполагаемому преступнику грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей, сообщили в издании.
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