Какие деревья на дачном участке могут довести до суда

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Благоустройство дачного участка, с одной стороны, касается только возможностей и фантазии его владельца. Но с другой стороны, есть нормативы, которые необходимо соблюдать во избежание проблем как с соседями, так и с органами власти.

Фото: https://mykaleidoscope.ru/

Например, кустарник или дерево нельзя посадить ближе, чем на 50 и 70 сантиметров от края дорожки, соответственно. От стены жилого дома до куста должно быть не менее полутора метров. Ближайшее дерево можно посадить на расстоянии трёх метров и дальше, цитирует агентство "Прайм" юриста Елену Кудерко.

Крупномерные деревья вдоль газопровода, водопровода или кабельной линии не могут быть ближе двух метров от трубы. Причём не имеет значения, проходят ли коммуникации через участок транзитом или же снабжают только один участок.

Вдоль забора посадка растений запрещена, ближайшее к ограждению дерево может находиться на расстоянии не ближе трёх метров. Кустарник — не менее одного метра.

Дело вполне может дойти до судебных разбирательств и в том случае, если высадить на участке "неблагоприятные" деревья. К таковым относится тополь, поскольку его пух — аллерген. Который к тому же способствует произвольному засеванию соседних участков.

Причиной иска может стать и высадка деревьев, которые отбрасывают тень на соседний участок или жилой дом.

Не всё просто и со строительством домов. Место под строительство надо определять с учетом существующей растительности. Чтобы срубить дерево, необходимо сначала получить разрешение — порубочный билет.

Для этого специалист администрации приедет на участок, осмотрит его, определит деревья, пригодные для вырубки, а после проконтролирует процесс.

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