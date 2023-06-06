Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Как лесную землянику переселить на дачный участок

3:02
Садоводство

Лесная земляника — удивительное растение, которое привлекает внимание своими вкусными ягодами и простотой в выращивании.

Как лесную землянику переселить на дачный участок
Фото: i2.wp. com/practicalselfreliance.com/wp-content/uploads/2022/06/Wild-Strawberries-5.jpg?fit=1200%2C802&ssl=1

Выращивание лесной земляники

Выбор места для выращивания

Правильный выбор места для выращивания лесной земляники на даче очень важен. Растение предпочитает полутень или солнечное место с плодородной почвой. Убедитесь, что выбранное место имеет хорошую дренажную систему, чтобы избежать затопления корней земляники.

Подготовка почвы

Хорошая подготовка почвы является ключевым моментом при выращивании лесной земляники. Перед посадкой рекомендуется внести органическое удобрение в почву и хорошо её прополоть. Удалите сорняки и камни, чтобы предоставить место для корней земляники.

Выбор и посадка саженцев

При выборе саженцев лесной земляники обратите внимание на их качество. Они должны иметь здоровые корни и листья. Расстояние между саженцами должно быть около 30 сантиметров, чтобы они имели достаточно места для роста. При посадке саженцев углубите их на несколько сантиметров, чтобы корни были хорошо укрыты.

Уход за лесной земляникой

Уход за лесной земляникой включает в себя регулярный полив и прополку. Растение нуждается во влаге, особенно в периоды сухости. Также следите за тем, чтобы сорняки не задавили молодые побеги земляники.

Полив и удобрение

Регулярный полив играет важную роль в успешном выращивании лесной земляники. Поливайте растение, особенно в сухие периоды, чтобы оно получало достаточно влаги для роста и развития. Кроме того, можно применять удобрения, чтобы обеспечить землянику необходимыми питательными веществами.

Защита от вредителей и болезней

Лесная земляника может подвергаться атакам вредителей и заболеваниям, поэтому важно предпринимать меры по защите растения. Регулярно осматривайте землянику на наличие вредителей, таких как клещи и жуки, и принимайте соответствующие меры для их уничтожения. При появлении болезней применяйте рекомендуемые препараты для лечения.

Сбор урожая и уход после плодоношения

Лесная земляника начинает приносить урожай через несколько недель после цветения. Собирайте ягоды, когда они полностью созреют, обычно это происходит в летние месяцы. После сбора урожая проведите подкормку растения и обрежьте сухие и повреждённые листья.

Преимущества выращивания лесной земляники на даче

Выращивание лесной земляники на даче имеет свои преимущества. Во-первых, вы сможете наслаждаться свежими и ароматными ягодами прямо с собственного участка. Во-вторых, это отличный способ украсить ваш сад и добавить разнообразие к другим растениям.

Лесная земляника на садовой грядке
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
WP: ЦРУ знало о плане Киева по подрыву "Северных потоков" ещё в 2022 году
Минобороны: ВС России отразили четыре попытки наступления украинской армии в районе Артёмовска
Sohu: Путин пошутил про жадность Запада — и теперь не до смеха Германии
"РВ": ВСУ бросили на прорыв танки в Харьковской области
Американский ветеран Дрейвен призвал украинских военных перейти на сторону России: "Я им сочувствую"
RT: из ВСУ сбежали семь морских пехотинцев с оружием
Российских туристов депортируют с Бали из-за жалоб местных жителей
В пригороде Белграда обнаружены тела трех граждан России
Минобороны: ВКС России успешно поразили ракетными ударами центр принятия решений армии Украины
Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковник
Популярное
Туристка из РФ рассказала правду об отношении к русским в Турции

Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.

Туристка из РФ пожаловалась на хамское отношение к россиянам на курорте в Турции
Ходаковский: у ВСУ получилось зацепиться за Новодонецкое
Ходаковский о ситуации на СВО: В целом сегодня баланс в пользу противника
Признаки предчувствия смерти перечислили эксперты
В Европе назревает новый конфликт: Польша готовится к войне
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Автомобилистам грозят новые штрафы с 1 сентября 2023 года
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
О том, как улучшить качество секса, рассказала эксперт Вестминстерского университета
Последние материалы
Минобороны: ВС России отразили четыре попытки наступления украинской армии в районе Артёмовска
Sohu: Путин пошутил про жадность Запада — и теперь не до смеха Германии
"РВ": ВСУ бросили на прорыв танки в Харьковской области
Американский ветеран Дрейвен призвал украинских военных перейти на сторону России: "Я им сочувствую"
RT: из ВСУ сбежали семь морских пехотинцев с оружием
Российских туристов депортируют с Бали из-за жалоб местных жителей
В пригороде Белграда обнаружены тела трех граждан России
Как лесную землянику переселить на дачный участок
Минобороны: ВКС России успешно поразили ракетными ударами центр принятия решений армии Украины
Путин присвоил командующему ВВС России звание генерал-полковник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников