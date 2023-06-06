Как лесную землянику переселить на дачный участок

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лесная земляника — удивительное растение, которое привлекает внимание своими вкусными ягодами и простотой в выращивании.

Фото: i2.wp. com/practicalselfreliance.com/wp-content/uploads/2022/06/Wild-Strawberries-5.jpg?fit=1200%2C802&ssl=1

Выращивание лесной земляники

Выбор места для выращивания

Правильный выбор места для выращивания лесной земляники на даче очень важен. Растение предпочитает полутень или солнечное место с плодородной почвой. Убедитесь, что выбранное место имеет хорошую дренажную систему, чтобы избежать затопления корней земляники.

Подготовка почвы

Хорошая подготовка почвы является ключевым моментом при выращивании лесной земляники. Перед посадкой рекомендуется внести органическое удобрение в почву и хорошо её прополоть. Удалите сорняки и камни, чтобы предоставить место для корней земляники.

Выбор и посадка саженцев

При выборе саженцев лесной земляники обратите внимание на их качество. Они должны иметь здоровые корни и листья. Расстояние между саженцами должно быть около 30 сантиметров, чтобы они имели достаточно места для роста. При посадке саженцев углубите их на несколько сантиметров, чтобы корни были хорошо укрыты.

Уход за лесной земляникой

Уход за лесной земляникой включает в себя регулярный полив и прополку. Растение нуждается во влаге, особенно в периоды сухости. Также следите за тем, чтобы сорняки не задавили молодые побеги земляники.

Полив и удобрение

Регулярный полив играет важную роль в успешном выращивании лесной земляники. Поливайте растение, особенно в сухие периоды, чтобы оно получало достаточно влаги для роста и развития. Кроме того, можно применять удобрения, чтобы обеспечить землянику необходимыми питательными веществами.

Защита от вредителей и болезней

Лесная земляника может подвергаться атакам вредителей и заболеваниям, поэтому важно предпринимать меры по защите растения. Регулярно осматривайте землянику на наличие вредителей, таких как клещи и жуки, и принимайте соответствующие меры для их уничтожения. При появлении болезней применяйте рекомендуемые препараты для лечения.

Сбор урожая и уход после плодоношения

Лесная земляника начинает приносить урожай через несколько недель после цветения. Собирайте ягоды, когда они полностью созреют, обычно это происходит в летние месяцы. После сбора урожая проведите подкормку растения и обрежьте сухие и повреждённые листья.

Преимущества выращивания лесной земляники на даче

Выращивание лесной земляники на даче имеет свои преимущества. Во-первых, вы сможете наслаждаться свежими и ароматными ягодами прямо с собственного участка. Во-вторых, это отличный способ украсить ваш сад и добавить разнообразие к другим растениям.